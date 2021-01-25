Синоптики пообещали москвичам 10-градусные морозы к выходным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К выходным температура в Москве вернется к климатической норме, столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, сообщил Агентству "Москва" замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

В ближайшую ночь в городе местами пройдут небольшие осадки, ожидается гололедица. Будет облачно и 0... +2 градуса ночью. Днем прогнозируется примерно такая же температура и небольшие осадки.

В среду характер погоды не изменится. Ожидается от -1 до +1 градуса. В четверг будет уже холоднее – от -3 до -1 градуса. В пятницу температура понизится еще сильнее – и ночью, и днем ожидается от -4 до +1 градуса.

В субботу ночью пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, днем – от -7 до -2 градусов.

По словам синоптика, такая перемена погоды связана с тем, что по Европейской территории страны проходит череда циклонов.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник столбики термометров показывали +3,8 градуса. Такие показатели побили рекорд 2002 года, когда в городе в этот день было +3,6 градуса. По прогнозам синоптиков, 25 января может стать самым теплым днем с начала текущей зимы.

Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

