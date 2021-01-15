Куда москвичи могут пожаловаться на неубранный снег

На Москву в середине недели обрушился мощный снегопад. Многие жители столицы с нетерпением ждали снега. Тем не менее в таком количестве некоторым он доставил немало хлопот. Рассказываем, куда можно пожаловаться на неубранный снег или сосульки во дворе и других общественных местах.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как быстро должны убрать снег?

Дороги и обочины

Убирать снег с дорог начинают после прекращения снегопада или после выпадения каждых пяти сантиметров осадков. МКАД, в том числе транспортные развязки, и основные магистрали должны быть приведены в порядок в течение двух часов, остальные дороги – в течение трех часов. Проезжую часть сначала подметают с помощью спецтехники, затем обрабатывают противогололедными средствами.

Снежный накат может оставаться на некоторых улицах, при этом площадь таких участков не должна превышать 30% дороги. Кроме того, их должны обработать мелкой щебенкой. Обочины очищают в течение 24 часов после окончания снегопада.

Тротуары, дворы и крыши

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уборка на тротуарах и общественных остановках тоже должна начинаться сразу после снегопада и повторяться после выпадения каждых пяти сантиметров осадков. На работы отводится не более пяти часов. Чтобы на тротуаре не было скользко, используют комбинированные противогололедные материалы, также может быть применена мелкая щебенка.

Площадки возле подъездов и дворы должны чистить каждые три часа. Чтобы снег не мешал движению пешеходов и транспорта, его сдвигают к краю, а затем складывают на специально отведенные лотковые части улиц. Вывезти его должны в срок от 12 часов до семи дней. Временной промежуток зависимости от дороги и количества выпавших осадков. Если толщина снежного покрова во дворе меньше двух сантиметров, дворники подметают дороги, а при появлении гололеда еще обрабатывают их реагентами.

Сосульки и снеговые навесы с крыш полагается убирать немедленно, но только в дневное время. Крыши вдоль основных магистралей, пешеходных зон, игровых площадок и подъездов обязаны очищать от снега в течение двух суток после снегопада. Остальные кровли – в течение трех суток.

Куда жаловаться, если не убрали снег?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По поводу некачественной уборки двора и крыши дома следует обратиться в свою управляющую компанию (УК). Найти ее контакты можно здесь, на квитанциях за ЖКУ и на стендах с информацией в подъездах.

Также жалобы принимает Мосжилинспекция, которая контролирует деятельность УК. Адрес отделения можно найти здесь или обратиться через электронную приемную. Срок рассмотрения – не более 30 дней.

О плохо почищенных дорогах, тротуарах, парках и других общественных местах можно сообщить в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (499) 264-96-81 (с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 15:45). В выходные дни направить обращение получится через электронную приемную. Также можно позвонить по телефону единого контакт-центра "Московский транспорт" + 7 (495) 539-54-54 или короткому номеру 3210 с мобильного телефона (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Мосгортранс и Московский метрополитен отвечают за чистоту трамвайных путей на обособленном полотне, некоторых остановок общественного транспорта, территорий вблизи вестибюлей и входов в подземные переходы метрополитена, а также платформ Московского центрального кольца (МЦК). Что касается уборки снега и сосулек с крыш нежилых зданий, то общаться следует с их владельцами, балансодержателями.

Кроме того, по всем указанным выше проблемам можно обратиться в управу района или в префектуру округа. Контакты можно посмотреть здесь. Также за уборку города отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства. В ведомство можно обратиться лично (Богоявленский переулок, дом 6, строение 2) либо по телефону +7 (495) 620-27-60. Также работает электронная приемная.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жалоба онлайн

Пожаловать на плохую уборку снега получится и в режиме онлайн. С помощью портала "Наш город" в холодный период года можно сообщить о неубранном снеге во дворе, на дороге или в парке. Также можно указать на сугробы в парковочных карманах и на остановках общественного транспорта или потребовать убрать сосульки с крыш домов.

Чтобы оставить жалобу, необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать из каталога нужную проблемную тему, указать примерный адрес, описать проблему и прикрепить фото. Обращение регистрируют в течение 24 часов. После того как оно будет принято, специалисты проведут проверку и направят ответ в течение восьми рабочих дней. Результаты работы публикуются на портале.