Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Гололедица. Период предупреждения – до 11:00 4 февраля", – говорится в сообщении.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус до этого рассказывал, что во вторник город будет находиться под влиянием гребня антициклона в поле повышенного атмосферного давления. По его словам, к вечеру атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды. По его словам, в начале недели в городе будет около -2... -6 градусов, а уже к выходным столбики термометров могут опуститься до -12 градусов.

Вильфанд предположил, что на следующей неделе в столице может похолодать до -28 градусов. При этом синоптик отметил, что называть данный прогноз точным пока преждевременно. Метеоролог добавил, что температуры ниже -25 градусов не являются типичными для февраля.

