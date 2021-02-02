Москвичам рассказали о погоде на вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице во вторник ожидается до минус 6 градусов, без осадков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды Фобос Михаила Леуса.

"Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона в поле повышенного атмосферного давления. Прогнозируется переменная облачность, столбики термометров опустятся до 4–6 градусов мороза в Москве и от минус 3 до минус 8 в области", – рассказал Леус.

Синоптик добавил, что юго-западный ветер будет со скоростью 1–6 метров в секунду. К вечеру атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о возвращении суровой зимы. По его словам, похолодание ожидается в Москве в четверг, 4 февраля.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.