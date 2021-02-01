В Москве ударят тимофеевские морозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики пообещали москвичам тимофеевские морозы в начале следующей недели. Согласно прогнозам, температура ночью достигнет минус 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он рассказал, что в ночь на субботу температура в столице достигнет 15–20 градусов мороза, в ночь на воскресенье прогнозируется минус 18 – минус 23 градуса.
По словам специалиста, вся первая половина февраля в Москве будет аномально холодной, после чего температура вернется в норму.
"К нам придут тимофеевские морозы. Своего пика морозы достигнут в начале следующей недели. На улице будет до минус 22 – минус 27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градуса", – сказал Тишковец.
Он также добавил, что вторая половина месяца будет более теплой. По его словам, произойдет отскок в норму, что будет связано с фронтальными системами и облаками.
При этом заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в первые выходные февраля прогнозируются морозы и очень яркое солнце, так как погоду в Москве будет определять гребень высокого давления. Также он отметил, что в столичный регион уже пришло похолодание.
"Облачная погода, небольшой снег и юго-западный ветер до 10 метров в секунду ожидают нас во вторник, среду и четверг. Ночные температуры – от минус 9 до минус 11 градусов, дневные – от минус 4 до минус 6 градусов, по области – местами до минус 9. 5 февраля ночью – от минус 14 до минус 19 градусов, днем – от минус 8 до минус 12", – рассказал Цыганков.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе в Москве поменяется характер погоды: длительную оттепель сменят морозы.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
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