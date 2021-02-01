Синоптики предупредили о морозной погоде в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает RT.

По ее словам, на этой неделе в Москве поменяется характер погоды: длительную оттепель сменят морозы.

"В ближайшие двое суток погоду у нас будет определять тыловая часть циклона, атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы. 2 февраля у нас погода без осадков, ночь будет уже морознее гораздо, чем та, что мы наблюдали накануне. В Москве – от -11 градусов до -9", – сказала Позднякова.

Как уточнила главный специалист метеобюро, днем столбики термометров москвичей покажут до -6 градусов.

В среду, 3 февраля, может выпасть небольшой снег, при этом низкая температура сохранится.

"В Москве будет порядка -11... -9 градусов, по области – -14... -9, дневная температура около – минус 5. Температура 4 февраля в течение всех суток – -8... -3 градуса, большую часть ночи и утром будет порядка -5 градусов, в течение дня 4 февраля температура будет понижаться", – добавила синоптик.

Затем атмосферное давление продолжит интенсивно расти. 5 февраля в городе прогнозируется днем до минус 12 градусов. Уже 6 февраля будет в дневные часы до минус 17 градусов.

Ранее жителей Москвы и области предупредили о гололедице. Специалисты также сообщают о метели в ночь на вторник в Подмосковье.