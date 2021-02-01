Жителей Москвы и области предупредили о гололедице

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Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье до вечера вторника объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Специалисты также сообщают о метели в ночь на вторник в Подмосковье.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что к Центральной России приближаются 20-градусные морозы. Он отметил, что уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы: под утро – до минус 9 – минус 14 градусов, после полудня – до минус 4 – минус 9 градусов.