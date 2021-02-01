Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 1 февраля, в столице и Московской области ожидается облачная погода и до 7 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве – от 3 до 5 градусов мороза, по области – до минус 7 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что к Центральной России приближаются 20-градусные морозы. Он отметил, что уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы – под утро до минус 9 – минус 14 градусов, после полудня до минус 4 – минус 9 градусов.

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу столбики термометров покажут уже от минус 15 до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура воздуха ночью опустится до 25 градусов мороза.

