Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Резкая смена погоды ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в начале текущей недели в городе будет преобладать мягкая погода. Температура воздуха составит от -6 до -2 градусов.

"Примерно через пять дней она (погода. – Прим. Ред.) резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс"", – сообщил Вильфанд.

По прогнозу синоптика, ночью температура воздуха может опускаться до -17, а в выходные – до -22 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до -12 градусов.

Вильфанд предположил, что на следующей неделе в столице может похолодать до -28 градусов. При этом синоптик отметил, что называть данный прогноз точным пока преждевременно.

Эксперт добавил, что температуры ниже -25 градусов не являются типичными для февраля. Такое похолодание можно будет считать значительной аномалией, пояснил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о возвращении суровой зимы. По его словам, похолодание ожидается в Москве в четверг, 4 февраля.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.