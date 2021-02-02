Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Резкая смена погоды ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщает ИА "НСН".
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в начале текущей недели в городе будет преобладать мягкая погода. Температура воздуха составит от -6 до -2 градусов.
"Примерно через пять дней она (погода. – Прим. Ред.) резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс"", – сообщил Вильфанд.
По прогнозу синоптика, ночью температура воздуха может опускаться до -17, а в выходные – до -22 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до -12 градусов.
Вильфанд предположил, что на следующей неделе в столице может похолодать до -28 градусов. При этом синоптик отметил, что называть данный прогноз точным пока преждевременно.
Эксперт добавил, что температуры ниже -25 градусов не являются типичными для февраля. Такое похолодание можно будет считать значительной аномалией, пояснил Вильфанд.
Ранее синоптик предупредил жителей столицы о возвращении суровой зимы. По его словам, похолодание ожидается в Москве в четверг, 4 февраля.
Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.
В Москву вернутся 20-градусные морозы
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