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17 сентября, 05:57

Политика

Подлодка "Уфа" выпустила крылатые ракеты "Калибр" в ходе учения в Японском море

Фото: ТАСС/АО "Адмиралтейские верфи"

Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в рамках планового учения произвела пуски крылатых ракет комплекса "Калибр-ПЛ" из акватории Японского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перед выполнением учебно-боевого упражнения экипаж скрытно вышел в назначенный район. Первый "Калибр" был нацелен на морской щит, имитировавший боевой корабль условного противника, и успешно его поразил. Дистанция стрельбы составила порядка 130 километров.

Второй ракетой был нанесен удар по береговой мишенной позиции на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Расстояние до цели превысило тысячу километров, попадание зафиксировано в расчетное время.

За безопасность гражданского судоходства в районе ракетной стрельбы отвечали корабли и суда, самолёты и беспилотные летательные аппараты Тихоокеанского флота.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования успешно провели на космодроме Плесецк. В ведомстве подчеркнули, что целью пуска стало подтверждение характеристик ракетного комплекса.

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