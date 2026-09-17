Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве 17 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в четверг, 17 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов. В Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Также в регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 17 сентября в столице станет последним по-летнему теплым днем в году. Воздух в городе прогреется до 23 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы и соответствует августу.

По данным синоптика, минимальная температура в Москве в этот день составит 6–9 градусов. При этом к середине дня столбики термометров поднимутся до 20–23 градусов.