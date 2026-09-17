Электроснабжение нарушено в Ростове-на-Дону из-за повреждения подстанции после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за падения обломков беспилотника повреждена трансформаторная подстанция в Ростове-на-Дону, в нескольких районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его информации, нарушение электроснабжения произошло в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. Кроме того, у шести частных домов оказались повреждены окна, кровля, остекление и хозяйственные постройки.

Обломки БПЛА обнаружены в разных местах Ростова и Мясниковского района: на проезжей части и территориях частных домовладений. На месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки на регион был поврежден нефтеперерабатывающий завод. Сейчас проводится оперативное тушение возгораний. Всего над областью было уничтожено 65 дронов.

