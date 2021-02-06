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Общество

13:15

Москвичей предупредили об опасной погоде 7 – 9 февраля

общество погода

Гидрометцентр России объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе с вечера воскресенья, 7 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс".

По прогнозам синоптиков, по 20:00 вторника, 9 февраля, в городе будет аномально холодная погода. Пик морозов придется на ночь с 8 на 9 февраля – столбик термометра опустится до минус 27 градусов в столице и до минус 30 градусов в Подмосковье.

Кроме того, до утра 8 февраля будет действовать предупреждение о возможной гололедице.

В субботу, 6 февраля, в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит минус 17 градусов.

Как заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, в связи с предстоящими морозами городские службы переведены на усиленный режим работы. В Москве подготовлены аварийные бригады, мобильные котельные и запасные источники подачи электроэнергии.

Москвичей предупредили о похолодании

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