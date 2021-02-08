Синоптик спрогнозировал пик холодов в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Морозы до -30 градусов прогнозируются в столичном регионе на текущей неделе в связи с приходом арктического антициклона. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По заявлению синоптика, пик холодов в Москве и Подмосковье придется на 9 и 10 февраля.
"Наиболее холодный период будет во вторник и среду. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием", – пояснил специалист.
Согласно прогнозу, в ночь на вторник температура в Москве может упасть до -27 градусов, по области – до -30 градусов. При этом в местах с пониженным рельефом морозы могут быть сильнее.
Накануне Вильфанд рассказал о начале радиационного охлаждения. Синоптик объяснил, что этот процесс подразумевает понижение температуры земной поверхности посредством теплового излучения.
"Радиационное выхолаживание подстилающей поверхности будет еще понижать температуру на несколько градусов. Связано оно будет с повышенным давлением и с малооблачным небом", – заявил эксперт.
Несмотря на снежный покров, подстилающая поверхность Земли ночью продолжит охлаждаться. В данном случае радиация является синонимом энергии, а не радиоактивности, пояснил Вильфанд.
"Тут нет ничего опасного", – заключил метеоролог.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности по 9 февраля из-за сильных холодов. Кроме того, до утра 8 февраля вероятна гололедица.
В связи с приходом морозов температуру в городской системе отопления столицы подняли до максимального значения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Москвичей предупредили о морозах
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