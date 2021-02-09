Синоптики пообещали москвичам 35-сантиметровые сугробы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Снегопад ожидается в столице в ночь на среду. Высота сугробов может увеличиться до 35 сантиметров, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня вечером и всю ночь – заметные осадки. Будет идти снег, причем заметный – выпадет примерно 5 миллиметров", – рассказал он. Таким образом, высота снежного покрова к 10 февраля увеличится на 5 сантиметров.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, ждать ли ранней весны в России. Метеоролог подчеркнул, что пока не время говорить о том, будет весна ранней или поздней из-за увеличения высоты снежного покрова.

Кроме того, москвичей предупредили о 15-градусных морозах на следующей неделе. Вильфанд также заявил, что на европейской территории России в начале марта погода будет неоднородной.