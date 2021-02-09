В Гидрометцентре рассказали, ждать ли ранней весны в России

Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Жителям умеренных широт европейской территории РФ не стоит ждать быстрого прихода весны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что пока не время говорить о том, будет весна ранней или поздней из-за увеличения высоты снежного покрова.

"Но это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег. О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве и других регионах Центрального федерального округа объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада 12–14 февраля.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что нынешняя зима является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России. По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло – воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега.