Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:30

Главная / Новости /

Синоптики объяснили резкие изменения погоды в России

Жара со снегопадами. Синоптики объяснили резкую смену погоды в РФ
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нынешняя зима является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло, воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега.

Как отметил специалист, в столичном регионе на сегодняшний день выпало меньше осадков, чем в прошлом году, однако это еще не конец сезона.

"К концу недели мы увидим в центре Европейской России и, в частности, в Москве сильные и продолжительные снегопады", – рассказал Леус.

Синоптик предположил, что до конца февраля еще могут ударить 20-градусные морозы.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин пояснил, что зима становится в России теплее примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом фиксируется межгодовая изменчивость.

По словам специалиста, в 2020 году зима была рекордно теплой, а в этом все наоборот. По его прогнозу, такие погодные качели ожидаются и в будущем.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде в конце недели. Метеорологи подчеркнули, что это произойдет из-за вторжения южного циклона, который также принесет метель. По их словам, за пятницу и субботу в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.

Синоптики предупредили москвичей о снегопаде

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать