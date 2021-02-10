Самый продолжительный с 2018 года снегопад ожидается в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 11 февраля, в столице ожидается сильный снегопад.

По его словам, он начнется во второй половине дня и продлится до 13–14 февраля. За три дня выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков.

"Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет", – сказал синоптик ТАСС.

Вильфанд добавил, что высота снежного покрова может увеличиться до 50–55 сантиметров. Рекордная высота снежного покрова для 14 февраля составляет 60 сантиметров.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин ранее заявил, что резкая перемена погоды свидетельствует об усилении парникового эффекта.