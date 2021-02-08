Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на этой неделе ожидаются морозы до 27 градусов, сильные снегопады и ветер с порывами до 17 метров в секунду, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве – минус 25 – минус 27, по области завтра возможно понижение до минус 30 градусов. Завтра днем ближе к вечеру у нас начнется небольшой снежок, но мороз сохранится. В городе ожидается минус 15 – минус 17, по области будет минус 17 – минус 20", – заявила Позднякова.

В ночь на среду в Москве ожидается температура минус 15 – минус 17, в Подмосковье – до минус 20. Днем будет так же морозно, как и во вторник: в Москве – минус 14 – минус 16, по области – до минус 18.

"В ночь на четверг будем вновь находиться в промежуточном гребне между циклонами, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, и ночью будет подмораживать: в Москве – минус 20 – минус 22, по области – до минус 25 градусов. Днем начнет приниматься, к вечеру местами небольшой снежок, максимальная температура в Москве составит минус 15 – минус 17, по области – минус 13 – минус 18", – рассказала синоптик.

В пятницу, по словам Поздняковой, жителей столицы ожидают самые существенные перемены в погоде за всю неделю. В регион придет южный циклон, который принесет обострение ненастья. Днем будет облачно, ночью и днем ожидается сильный снегопад, метель, заносы на дорогах и снежный накат.

"Температура воздуха в Москве будет порядка минус 19 – минус 21, по области – до минус 22 градусов. Дневная температура в Москве – около минус 15 градусов, по области – минус 12 – минус 17. Но в пятницу днем усилится ветер, порывы будут достигать 12–17 метров в секунду, при этом температура минус 15: будет казаться, что на улице мороз сохранился практически такой, как был в ночные часы", – рассказала специалист.

Ненастье задержится в Москве и в субботу – сохранится снег и метель, но станет немного теплее – от минус 10–12 до минус 15 градусов. Однако будет дуть северо-восточный ветер – 12–17 метров в секунду, из-за которого по ощущениям температура практически не изменится.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что ночью с 8 на 9 февраля в Москве установится температура в минус 25 градусов. К 12 февраля с запада подойдет теплый фронт, и постепенно в столичный регион придет потепление.

В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в столице и области придется на 9 и 10 февраля.