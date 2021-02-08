Москвичам пообещали потепление в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В День всех влюбленных в Москве ожидается потепление. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
"Мы ожидаем, что сегодня ночью будет самая холодная температура по Москве – около -25 градусов, а по области – около -30 градусов. Завтра днем будет -14... -16 градусов, переменная облачность, без осадков. Потихоньку будет теплеть, и к 12 февраля с запада будет подходить теплый фронт", – рассказал Цыганков.
Он подчеркнул, что в пятницу установится облачная погода, днем столбики термометров будут показывать около -11... -16 градусов. В субботу в городе будет около -7... -12 градусов. Аналогичная погода сохранится и в День всех влюбленных.
"В День влюбленных будет уже тепло: ночью будет -8... -12 градусов, а днем – около -6... -11 градусов. Облачно, небольшой снег, ветер северно-восточный. Будет тепло, но еще о приближении весны говорить рано", – добавил Цыганков.
Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде в конце недели. Метеорологи подчеркнули, что это произойдет из-за вторжения южного циклона, который также принесет метель. По их словам, за пятницу и субботу в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.
В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.
В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности
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