В WWF связали холода с усилением парникового эффекта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что резкая перемена погоды свидетельствует об усилении парникового эффекта.

По его словам, этот процесс будет только нарастать и "расшатывать" климат. К примеру, будет наблюдаться все более неравномерное выпадение осадков.

"Если говорить про европейскую часть России, то осадков и снега станет больше, при этом выпадать они начнут за меньшее количество раз. То есть не за пять небольших снегопадов, а за один сильный", – сказал специалист.

Кокорин добавил, что зима теплеет примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима выдалась теплой, а в этом – холодной.

Это происходит из-за того, что теплеет Арктика. В результате граница между северной полярной областью и умеренными широтами становится более подвижной, а вторжение воздушных масс с Арктики и с юга стал более интенсивным.

"Поэтому мы видим непривычно резкую перемену погоды. И действительно, размах порой достигает 20 градусов за один-два дня", – уточнил эксперт в разговоре с газетой "Известия".

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде и метели в конце недели. Отмечалось, что 12 и 13 февраля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.