Бирюков рассказал, за сколько будут убраны последствия грядущего снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь суток потребуется специалистам для того, чтобы убрать последствия обильного снегопада, ожидающегося в столице в выходные. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Снегопад ожидается с 0:00 субботы до 21:00 воскресенья – от 25 до 35 сантиметров. Чтобы зачистить город полностью, понадобится восемь суток. Пока будет идти снег, специалисты первостепенно будут заниматься улично-дорожной сетью, подходами к станциям метро, МЦК и МЦД, подходами к медицинским учреждениям, остановками общественного транспорта", – отметил Бирюков.

Заммэра призвал жителей столицы воздержаться от поездок на автомобилях в выходные дни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад начнется в четверг во второй половине дня. По его словам, за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет.