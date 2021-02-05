Эксперт рассказал, как правильно пользоваться гаджетами в сильные морозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперт в области цифровой техники Сергей Вильянов рассказал Москве 24, как правильно пользоваться смартфонами и другими гаджетами, когда на улице очень холодно.
Ранее москвичей предупредили о сильных морозах, которые придут в столицу на следующей неделе. В ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, днем – до минус 21. Эти показатели, по словам синоптиков, на 15–20 градусов ниже климатической нормы. Таких морозов в Москве не было почти 10 лет, уверяют метеорологи.
По словам эксперта, в современных гаджетах используются литий-ионные либо литий-полимерные аккумуляторы. Они все очень не любят температуру ниже нуля, поэтому их лучше лишний раз не вытаскивать из кармана, находясь на улице.
"Если вы часто будете доставать гаджет на улице и что-то с ним делать, то батарея будет садиться прямо на глазах. Единственный способ защитить аккумулятор от быстрого сокращения емкости – не вынимать смартфон и лучше держать его во внутреннем кармане куртки", – пояснил эксперт.
Кроме того, осторожным нужно быть и после входа в теплое помещение, потому что при резкой смене температуры внутри устройств может образовываться конденсат, подчеркнул собеседник Москвы 24.
Но эксперт посоветовал специально не прогревать гаджет, тем более нельзя его класть на батарею. В случае же поломки Вильянов рекомендовал обратиться в сервис гарантийного обслуживания.
"Если признаки поломки будут общими без явных признаков остатков влаги внутри, то специалисты должны принять на гарантийный ремонт, хотя ремонтники – люди хитрые, могут и прикопаться. Вообще любые гаджеты лучше не использовать при отрицательных температурах", – заключил он.
Ранее эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал о факторах, способствующих быстрой разрядке телефона. Кроме низкой температуры, на работу аккумулятора также влияют плохой сигнал сотовой связи, работающие в фоновом режиме программы и процессы синхронизации данных с носимыми устройствами.
Для увеличения работы устройства эксперт посоветовал отключить Bluetooth, если пользуетесь смарт-часами, а также включить механизм принудительной остановки программ, которые сейчас не используются. Правда, так могут появляться пропущенные сообщения и проигнорированные звонки в мессенджерах.
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