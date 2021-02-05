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11:52

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Эксперт рассказал, как правильно пользоваться гаджетами в сильные морозы

Поглубже в карман: можно ли пользоваться гаджетами в сильные морозы
общество технологии эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперт в области цифровой техники Сергей Вильянов рассказал Москве 24, как правильно пользоваться смартфонами и другими гаджетами, когда на улице очень холодно.

Ранее москвичей предупредили о сильных морозах, которые придут в столицу на следующей неделе. В ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, днем – до минус 21. Эти показатели, по словам синоптиков, на 15–20 градусов ниже климатической нормы. Таких морозов в Москве не было почти 10 лет, уверяют метеорологи.

По словам эксперта, в современных гаджетах используются литий-ионные либо литий-полимерные аккумуляторы. Они все очень не любят температуру ниже нуля, поэтому их лучше лишний раз не вытаскивать из кармана, находясь на улице.

"Если вы часто будете доставать гаджет на улице и что-то с ним делать, то батарея будет садиться прямо на глазах. Единственный способ защитить аккумулятор от быстрого сокращения емкости – не вынимать смартфон и лучше держать его во внутреннем кармане куртки", – пояснил эксперт.

Кроме того, осторожным нужно быть и после входа в теплое помещение, потому что при резкой смене температуры внутри устройств может образовываться конденсат, подчеркнул собеседник Москвы 24.

На самом деле чего-то совсем страшного не случится, если вы сразу начнете работать на ноутбуке, придя с улицы в офис. Но если что-то в конструкции ноутбука будет не так, то из-за конденсата внутри может коротнуть. Для очистки совести лучше минут пять его не включать.
Сергей Вильянов
эксперт в области цифровой техники

Но эксперт посоветовал специально не прогревать гаджет, тем более нельзя его класть на батарею. В случае же поломки Вильянов рекомендовал обратиться в сервис гарантийного обслуживания.

"Если признаки поломки будут общими без явных признаков остатков влаги внутри, то специалисты должны принять на гарантийный ремонт, хотя ремонтники – люди хитрые, могут и прикопаться. Вообще любые гаджеты лучше не использовать при отрицательных температурах", – заключил он.

Ранее эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал о факторах, способствующих быстрой разрядке телефона. Кроме низкой температуры, на работу аккумулятора также влияют плохой сигнал сотовой связи, работающие в фоновом режиме программы и процессы синхронизации данных с носимыми устройствами.

Для увеличения работы устройства эксперт посоветовал отключить Bluetooth, если пользуетесь смарт-часами, а также включить механизм принудительной остановки программ, которые сейчас не используются. Правда, так могут появляться пропущенные сообщения и проигнорированные звонки в мессенджерах.

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