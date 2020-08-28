Эксперт перечислил факторы быстрой разрядки смартфонов

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Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко отметил факторы, способствующие быстрой разрядке смартфона, передает "Прайм".

Он рассказал, что быстрое снижение энергии аккумулятора может возникать из-за его низкой температуры. Также он отметил такие факторы, как плохой сигнал сотовой связи, работающие в фоновом режиме программы и процессы и синхронизация данных с носимыми устройствами.

Гриценко отметил, что при выяснении причин быстрой разрядки аккумулятора необходимо понять, какие фоновые программы работают на смартфоне.

"Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках", – рассказал эксперт.

Гриценко отметил, что сейчас производители гаджетов на Android пытаются бороться с быстрой разрядкой аккумулятора. Так, в смартфонах заложен механизм принудительной остановки программ, которые сейчас не используются. Гриценко выделил отрицательную черту данной системы, которая на выходе дает пропущенные сообщения и проигнорированные звонки в мессенджерах.

Для прекращения быстрой разрядки аккумулятора эксперт посоветовал отключить Bluetooth, если пользователь имеет смарт-часы. Он подчеркнул, что на наручное устройство перестанут приходить уведомления, однако сам смартфон сможет дольше протянуть.

Также Гриценко выделил такой фактор, как холодная температура. Дело в том, что емкость аккумулятора смартфона снижается на холоде.

"Если аккумулятор изношен и используется на морозе хотя бы несколько минут, устройство может выключиться. Можно попробовать отогреть смартфон, но делать это феном или на батарее не стоит – слишком высокие температуры вредны для аккумулятора", – отметил Гриценко.

Ранее эксперт рассказал, что смартфоны с OLED-экранами могут быть опасны для человека. Он подчеркнул, что у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, а также появляется усталость и сухость в глазах.