Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко заявил, что смартфоны с OLED-экранами могут быть опасны для человека, передает агентство "Прайм".

Он рассказал, что из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость и сухость в глазах.

"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее, экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость – тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза", – объяснил эксперт.

Гриценко рекомендовал использовать смартфон на близкой к максимальной яркости или пользоваться специальными приложениями, которые снижают мерцание. Речь идет о приложениях DC Dimming на Android и "Понижение точки белого" на iOS.

По словам специалиста, сухость в глазах вряд ли возникнет от смартфонов с IPS-экранами. Гриценко пояснил, что телефоны с такими экранами дешевле OLED, но толще и менее насыщеннее. Он уточнил, что широтно-импульсная модуляция в них почти никогда не применялась.

Ранее аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин рекомендовал заряжать мобильные устройства подальше от ванной комнаты и других мест, где постоянно включается вода. Также Муртазин рекомендовал не оставлять телефон на зарядке в местах, где питается домашний питомец.

По его словам, опасность могут представлять также зарядные устройства от ненадежного производителя. Он отметил, что в этом случае потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Аналитик рекомендовал не покупать устройства в непроверенных магазинах, чтобы исключить подделки.

