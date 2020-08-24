Эксперт рассказал о настройках смартфона, которые не стоит изменять

17:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал агентству "Прайм" о настройках в смартфоне, которые не стоит изменять.
В частности, он предостерег от корректировки параметров SIM-карты. Он отметил, что это может привести к сбою сети и интернета, которые потом придется долго устранять. Косарев также призвал быть осторожными с подписками и платными услугами, которые встраиваются в меню SIM-карты некоторыми операторами.
Также он привел пример режима для слабовидящих как настройки, которую не стоит трогать без наличия необходимости. Эксперт отметил, что в случае неправильной корректировки параметров вернуть смартфон в нормальный режим получится лишь через какое-то время.
Помимо этого, Косарев отметил опасность функции очистки. Он призвал не пользоваться ею, если присутствует неуверенность в знаниях об этой настройке. В противном случае все данные, находящиеся на телефоне, могут быть удалены.
Проблемы с покупками и обновлением приложений могут возникнуть в случае выхода из аккаунтов, к которым привязан ID. Косарев отметил, что не стоит этого делать, особенно если вы не помните все пароли.
Он также посоветовал не посещать настройки родительского контроля. Если их сбить, то доступ ко многим сайтам и приложениям будет серьезно ограничен.
"В целом, совет один – обращайтесь с настройками аккуратно и не меняйте никакие параметры, если точно не знаете, к чему это приведет", – подчеркнул Косарев.
Ранее специалисты Роскачества рассказали о порядке действий в случае заражения телефона вирусами. В частности, они предложили обратить внимание на антивирусы, установленные на смартфоне, а также регулярно проверять имеющиеся на телефоне приложения.
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