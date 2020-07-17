Опубликован рейтинг наиболее склонных к перегреву смартфонов

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Создатели китайского бенчмарка Master Lu назвали наиболее склонные к перегреву смартфоны.

Чаще всего перегревающимся устройством оказалась модель Nokia 9 PureView с максимальной среднесуточной температурой 43,05 градуса. В число самых "горячих" также вошли Mi CC 9 Meitu (до 40,36 градуса) и Sony Xperia 1 (до 40,32 градуса).

Наиболее "холодным" стал Vivo U3x – 27,96 градуса. Следом расположились Samsung Galaxy M30s (28,37 градуса) и Redmi 8 (28,40 градуса).

Из марок в целом самыми склонными к перегреву смартфонами признаны аппараты бренда Realme. Средняя температура корпуса и компонентов устройств бренда составляет 30,56 градуса. На втором и третьем местах находятся гаджеты Samsung и Oppo – 31,08 и 31,15 градуса соответственно.

Руководитель проекта Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин предупредил, что перегрев аккумулятора в смартфоне в жару может быть опасен. По его словам, важно следить, чтобы на корпус не попадали прямые солнечные лучи. Кроме того, Рябинин рекомендует летом избегать плотных чехлов, так как они препятствуют циркуляции воздуха.

Он добавил, что не стоит без необходимости надолго включать ресурсоемкие приложения. Если же телефон перегрелся, то нужно дать ему остыть при комнатной температуре. Резкое охлаждение только повредит устройство, уточнил глава проекта.