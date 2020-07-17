Опубликован рейтинг наиболее склонных к перегреву смартфонов

16:26
Фото: ТАСС/Alberto Estevez/EPA
Создатели китайского бенчмарка Master Lu назвали наиболее склонные к перегреву смартфоны.
Чаще всего перегревающимся устройством оказалась модель Nokia 9 PureView с максимальной среднесуточной температурой 43,05 градуса. В число самых "горячих" также вошли Mi CC 9 Meitu (до 40,36 градуса) и Sony Xperia 1 (до 40,32 градуса).
Наиболее "холодным" стал Vivo U3x – 27,96 градуса. Следом расположились Samsung Galaxy M30s (28,37 градуса) и Redmi 8 (28,40 градуса).
Из марок в целом самыми склонными к перегреву смартфонами признаны аппараты бренда Realme. Средняя температура корпуса и компонентов устройств бренда составляет 30,56 градуса. На втором и третьем местах находятся гаджеты Samsung и Oppo – 31,08 и 31,15 градуса соответственно.
Руководитель проекта Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин предупредил, что перегрев аккумулятора в смартфоне в жару может быть опасен. По его словам, важно следить, чтобы на корпус не попадали прямые солнечные лучи. Кроме того, Рябинин рекомендует летом избегать плотных чехлов, так как они препятствуют циркуляции воздуха.
Он добавил, что не стоит без необходимости надолго включать ресурсоемкие приложения. Если же телефон перегрелся, то нужно дать ему остыть при комнатной температуре. Резкое охлаждение только повредит устройство, уточнил глава проекта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: