Специалисты объяснили порядок действий при заражении телефона вирусами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Роскачестве рассказали, как обнаружить наличие вредоносного программного обеспечения на мобильном устройстве. Соответствующие рекомендации дали в пресс-службе ведомства, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам экспертов, в целях профилактики необходимо проверить уже установленные на устройство приложения. Случается, что всплывающая реклама появляется вместе со скачиванием сомнительных программ. Также стоит обратить внимание на антивирусы.

Кроме этого, специалисты предупреждают, что при установке на телефон приложения из неизвестного источника на устройстве могут автоматически поменяться настройки. В связи с этим необходимо доверять только проверенным сайтам и поставщикам услуг.

"Теневые" приложения, от которых эксперты рекомендуют избавляться, могут быстрее сажать аккумулятор и замедлять работу самого телефона.

При этом самостоятельная перезагрузка устройства или его странное поведение, а также резкий скачок используемого телефоном интернет-трафика, оповещения о попытке войти в ваш аккаунт могут говорить о заражении телефона вирусами.

При обнаружении чужеродного ПО необходимо сбросить настройки телефона, а затем обратиться к специалисту, советуют в Роскачестве.

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