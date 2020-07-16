В Twitter раскрыли подробности взлома аккаунтов знаменитостей

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Фото: depositphotos/Mactrunk
В Twitter подтвердили, что неизвестные хакеры устроили скоординированный взлом аккаунтов сервиса. В качестве объекта внедрения они выбрали сотрудников американской компании, у которых был доступ к внутренним системам и инструментам.
По данным службы поддержки, хакеры таким образом попытались взять под контроль аккаунты известных лиц и компаний и размещать сообщения от их лица.
Twitter немедленно заблокировала эти учетные записи и удалила твиты, отправленные злоумышленниками. Кроме того, компания временно ограничила функционал многих других аккаунтов, чтобы лучше понять картину происшедшего.
Сейчас в компании устанавливают, что еще могли натворить хакеры. Большинство учетных записей уже возобновило работу. В то же время функция отправления сообщений временно может работать с перебоями.
Накануне на страницах в Twitter нескольких крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения с призывами переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет.
В обмен авторы сообщений предлагали вернуть сумму в двойном размере. По данным агентства Bloomberg, так хакерам удалось собрать не менее 110 тысяч долларов.
Ранее эксперт рассказал о рисках при использовании чужой зарядки для смартфона. При этом он подчеркнул, что друзьям одалживать зарядку можно, как и попросить у них.
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