Эксперт рассказал о рисках при использовании чужой зарядки для смартфона

10:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что чужая зарядка может навредить смартфону, передает агентство "Прайм".
Он рассказал, что большинство технических специалистов призывают пользователей использовать для подзарядки смартфона только оригинальные устройства. По его словам, поддельное устройство может не только вывести из строя смартфон, но и спровоцировать пожароопасную ситуацию.
Специалист добавил, что чужая зарядка может невольно предоставить доступ к смартфону для хакеров. По его словам, при желании злоумышленник может проникнуть обманным путем в телефон и впоследствии стереть свои следы присутствия.
"Через провода таких устройств злоумышленник при желании может получить полный доступ к устройству. Хакер фактически получает гаджет в свое распоряжение, как будто у него есть к нему пароль", – отмечает Коган.
Он рекомендовал пользователям не заряжать свои телефоны от общественных USB-станций, поскольку считает, что хакеры зачастую используют именно такие способы для доступа к чужим личным данным. При этом эксперт подчеркнул, что друзьям одалживать зарядку можно, как и попросить у них.
Ранее Коган заявил, что заряжать смартфон на протяжении всей ночи может быть опасно. В частности, это может негативно отразиться на работе устройства.
В случае если необходимо оставить телефон на зарядке на всю ночь, специалист порекомендовал активировать на нем режим полета. При этом он подчеркнул, что идеальным диапазоном поддержания заряда на устройствах являются показатели в 30–80%.
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