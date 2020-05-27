Эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, что заряжать смартфон на протяжении всей ночи может быть опасно. В частности, это может негативно отразиться на работе устройства, передает агентство "Прайм".

"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20–30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора", – пояснил эксперт.

В случае если необходимо оставить телефон на зарядке на всю ночь, специалист порекомендовал активировать на нем режим полета. В остальных же случаях Коган посоветовал не оставлять надолго телефон на зарядке, поскольку на элементы питания оказывается сильная нагрузка.

Отмечается, что оптимальным уровнем заряда является поддержание показателей в диапазоне от 30 до 80%. Это позволяет увеличивать число полных циклов заряда по меньшей мере в два раза.

Следить за уровнем зарядки позволяют специальные программы-утилиты, которые останавливают приток энергии по достижении установленного пользователем значения.

Также существуют данные о том, что оставленный рядом с человеком гаджет, подключенный к питанию, оказывает негативное влияние на его здоровье, однако однозначных выводов по данному вопросу нет. Кроме того, есть версии, что находящийся в непосредственной близости телефон может оказывать воздействие на качество сна наиболее чувствительных граждан.

При этом практически все эксперты сходятся во мнении, что смартфоны не стоит оставлять рядом с детьми, у которых мозг более восприимчив к электромагнитным излучениям.

Ранее россиян предупредили об опасности зарядки телефонов в общественных местах. Так, пользование общими зарядными станциями, по мнению специалистов, может обернуться доступом злоумышленников к личным данным. Кроме того, сообщалось, что питание смартфонов в общественных местах может занести на гаджеты вирусы.