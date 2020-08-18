Смартфоны научились определять опьянение хозяина по походке

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Смартфоны могут определять опьянение владельца, анализируя его походку. К такому выводу пришли ученые из Стенфордского университета, проведя специальные исследования. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе эксперимента были проанализированы данные 22 человек в возрасте от 21 до 43 лет.

Автор работы Брайан Суффолетто предлагал участникам исследования выпивать коктейли с водкой до определенного уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе. После этого испытуемым на поясницу крепился смартфон. Далее в течение 7 часов участники раз в час делали 10 шагов вперед и назад, пока концентрация алкоголя не становилась ниже уровня, разрешенного в США для вождения машины.

Смартфон в это время фиксировал данные человека: скорость походки, движения вбок и вперед-назад. Отмечается, что степень опьянения участников была определена в 90% случаев по мельчайшим отличиям в походке.

"Куда бы мы ни шли, с нами присутствуют мощные сенсоры, нам надо только научиться использовать их. Это контролируемое лабораторное исследование показало, что наши телефоны могут быть полезны в определении признаков функциональных нарушений, связанных с алкоголем", – объяснил Суффолетто.

Ранее международная группа ученых разработала теорию, согласно которой для батарей смартфонов можно было бы использовать натрий. Размещенные друг над другом атомы этого вещества демонстрируют высокую энергоемкость.