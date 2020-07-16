Батареи смартфонов планируют улучшать с помощью натрия

10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Международная группа ученых разработала теорию, согласно которой для батарей смартфонов можно было бы использовать натрий. Об этом сообщает News.ru.
Новый способ проработали специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Института биохимической физики РАН и немецкого Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф. По мнению специалистов, вещество надо по-особому "упаковать".
На данный момент в электронных устройствах применяются литий-ионные аккумуляторы. При этом запасы лития в природе ограничены, а сам он дорогостоящий.
Ученые же выявили, что размещенные друг над другом атомы натрия демонстрируют высокую энергоемкость. Дополнить модель необходимо двумя слоями графена между двумя слоями натрия.
Специалисты планируют на основе своего открытия создать тестовый образец, займутся им немецкие инженеры. Потенциал разработки таков, что новые аккумуляторы могут даже заменить существующие литий-ионные модели.
Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин ранее рассказал, что для правильной зарядки мобильных устройств делать это необходимо вдали от мест с водой. Кроме того, следует использовать переходники, адаптеры и аккумуляторы от производителя во избежание ЧП.
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