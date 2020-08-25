Эксперт рассказал, как позвонить с телефона без доступа к сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Позвонить по телефону, когда он не распознает сим-карту или не ловит сигнал сотовой связи, можно. Для этого надо использовать приложения, работающие через Wi-Fi, приводит агентство "Прайм" заявление гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова.

"Особенность этих приложений в том, что с помощью них можно звонить не только на мобильные номера, но и на городские. Самая распространенная программа – Wi-Fi Calling, которую поддерживают крупнейшие российские сотовые операторы", – поделился эксперт.

Кусков добавил, что осуществлять голосовые вызовы можно из тех мест, где нет покрытия сотовой связи или слабый сигнал, с помощью популярных приложений. Воспользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp возможно, если смартфон подключен к Wi-Fi.

При этом, по словам эксперта, связаться с нужным контактом можно будет, если у собеседника также установлены программы для обмена сообщениями.

Ранее эксперт рассказал о настройках смартфона, которые не стоит изменять. Проблемы с покупками и обновлением приложений могут возникнуть в случае выхода из аккаунтов, к которым привязан ID.