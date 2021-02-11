МЧС предупредило москвичей о метели в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидаются снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, накаты", – говорится в сообщении.

В МЧС посоветовали москвичам в непогоду обходить рекламные щиты, не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций, а также соблюдать на дорогах скоростной режим, не совершать резких маневров и держать достаточную дистанцию.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет.

