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Росгидромет предупредил о похолодании на 10–15 градусов в Европейской России

Москвичей ожидает "погодный армагеддон"
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о резком похолодании на 10–15 градусов на следующей неделе в центре Европейской России.

По его словам, морозы продлятся до четверга. "К 19 числу этот армагеддон, с точки зрения энергетиков, закончится", – сказал метеоролог РИА Новости.

Синоптик напомнил, что в ближайшие выходные в этой части страны ожидается минус 10–12 градусов.

Однако в понедельник и вторник, 15 и 16, февраля затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20–25 градусов, а местами и ниже, предупредил метеоролог.

"Это затронет Московский регион, Тверскую, Калужскую и Тульскую области. Для второй половины февраля это опять аномальное похолодание", – сказал Варакин.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что самый продолжительный с 2018 года снегопад ожидается в Москве 11 февраля.

Метеоролог рассказал о приходе самого сильного снегопада зимы

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