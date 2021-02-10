Синоптик предупредила москвичей о мощном снегопаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рекордный снегопад ожидается в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

"Нас ждут впереди достаточно серьезные испытания непогодой. Уже в ночь с четверга на пятницу природа начнет испытывать нас на прочность. Дело в том, что к Москве с юга начнет подбираться циклон, наталкиваясь на стену морозного воздуха, скорость перемещения этого циклона будет снижаться. Москва будет находиться на северной части циклона, в зоне активных фронтов", – рассказала синоптик.

Она подчеркнула, что циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад начнется в четверг во второй половине дня. По его словам, за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет.

Из-за снегопада коммунальная техника механизированно подметает проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. В связи с непогодой пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию.

