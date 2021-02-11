Собянин призвал москвичей к осторожности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть более внимательными из-за снегопада. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Москву ожидают сильные снегопады. Все службы комплекса городского хозяйства будут выведены на реагирование. Особое внимание – уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам. И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны", – написал градоначальник.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.