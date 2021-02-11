Москвичам рассказали, как проходит уборка снега в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице в ближайшие дни уборку снега будут проводить в круглосуточном режиме, на улицы и дороги выйдут тысячи рабочих и снегоуборочная техника. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, уборка снега является сложным технологическим процессом, на который влияет температура воздуха, направление ветра, а также количество осадков.
Основной задачей является оперативная уборка снега с проезжей части в непогоду. Она позволяет транспорту продолжать движение по расчищенной дороге. Поэтому снег сразу сметают на обочины, формируя небольшие сугробы. Коммунальщики называют их снежными валами.
На их формирование отводится 16 часов после окончания снегопада. Ширина сугробов на обочинах не должна превышать 1,5 метра. Они могут располагаться в лотковых зонах дорог и улиц как минимум в пяти метрах от пешеходных переходов и в 20 метрах от остановок наземного транспорта.
В столице круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. В случае если проходит обильный снегопад, они не могут полностью переплавить весь выпавший снег. Тогда снег вывозят поэтапно на самосвалах.
Сперва от сугробов расчищают парковки, их должны убрать через 12 часов. В течение дня валы вывозят с остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, станций метро, от подъездов к больницам и станциям скорой помощи. После этого убираются оставшиеся валы.
Во дворах снежные валы могут находиться до четырех дней. Сроки зависят от силы и частоты осадков. Собранный снег хранят на специально отведенных площадках.
Валы формируют подальше от зданий и территорий, где проходят теплосети, чтобы сугробы не начали таять раньше. Также запрещено формировать сугробы на дождевых колодцах, детских и спортивных площадках.
Во дворах снег разрешено перебрасывать на газоны, но только при условии, что его не обрабатывали противогололедными средствами. Также снег нельзя накидывать на кусты и другую растительность.
Кроме того, снег на газоне не может превышать 80 сантиметров, поэтому его распределяют по поверхности равномерно.
Работникам коммунальных служб, чтобы полностью вывезти 10 сантиметров снега с крупных дорог и улиц, отводится трое суток, на каждые пять сантиметров выше этой нормы даются дополнительные сутки.
Во дворах снег до пяти сантиметров должен быть вывезен с придомовой территории в течение пяти дней. Если выпало до 10 сантиметров снега, то его нужно вывезти за семь дней.
Однако, даже если снега очень много, сугробы не оставят на улицах и во дворах. Их перемещают в места временного складирования снега.
Ранее Бирюков рассказал, что восемь суток потребуется специалистам для того, чтобы убрать последствия обильного снегопада, ожидающегося в столице в выходные. Он напомнил, что снегопад ожидается с 0:00 субботы до 21:00 воскресенья. В столице может выпасть от 25 до 35 сантиметров снега.
По словам заммэра, пока будет идти снег, специалисты первостепенно будут заниматься улично-дорожной сетью, подходами к станциям метро, МЦК и МЦД, подходами к медицинским учреждениям, остановками общественного транспорта.
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.
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