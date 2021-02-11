Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 21:00 в Москве действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

"Синоптики прогнозируют метель, ветер с порывами 13–18 метров в секунду и снегопад, который продлится до 13–14 февраля. За это время выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Это значит, нас ждет гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости. Дорожная ситуация может заметно ухудшиться", – говорится в сообщении.

Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, чтобы избежать ДТП. По возможности им рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.