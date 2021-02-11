В Москве создали Оперштаб по координации работы городских служб в период снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков возглавил Оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
В ночь на пятницу в Москве прогнозируется снегопад, который продлится до понедельника. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами на дорогах, гололедицей, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов.
"Количество осадков может составить 20-30 миллиметров, прирост снега – 25-35 сантиметров", – говорится в сообщении комплекса.
В настоящее время коммунальщики Москвы находятся в режиме повышенной готовности.
"Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", – отметил Бирюков.
Как подчеркнул заммэра, в Москве сохраняются низкие температуры, в связи с чем под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения города. Бирюков добавил, что на круглосуточном дежурстве сейчас находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Кроме того, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.
В связи со снегопадом заместитель мэра призвал автомобилистов быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта. Пешеходов попросили быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.
Синоптики прогнозируют перевыполнение месячной нормы осадков в Москве к воскресенью
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