Власти столицы планируют очистить город от снега за 5 суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти города планируют очистить столицу от снега за 5 суток. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить", – сказал он. Как отметил Бирюков, данный регламент может быть выдержан.

По словам Бирюкова, на всем протяжении МКАД также планируют установить свыше 40 точек обогрева и питания для автомобилистов. Столбики термометров москвичей опустятся до минус 27 градусов.

Еще заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства призвал водителей воздержаться от поездок на личных машинах.

"В настоящее время ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе и отложить, с учетом погодных условий, несложные поездки на личном транспорте", – обратился к автомобилистам Бирюков.

Ранее говорилось, что власти Москвы могут перекрыть часть улиц для уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.