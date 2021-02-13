Власти Москвы могут перекрыть часть улиц для уборки снега

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Для вывоза снега в течение суток могут быть частично перекрыты ряд улиц в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города. Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в Дептрансе попросили водителей по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Если же такой возможности нет, то москвичам посоветовали соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, а также обязательно использовать ремни безопасности.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.

Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено на снегосплавные пункты около 1,1 миллиона кубометров снега.

