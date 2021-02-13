В Дептрансе назвали самые загруженные участки на дорогах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Из-за снегопада на некоторых участках дорог фиксируются затруднения. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Из-за снега на дорогах сейчас плотно. Основные затруднения (наблюдаются. – Прим.ред.) сейчас на МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков)", – говорится в сообщении.

В Дептрансе также отметили, что заторы образовались на Шоссе Энтузиастов в районе Третьего транспортного кольца, Варшавском шоссе в районе Тульской и на проспекте Андропова.

"Чтобы не становиться причиной заторов и самим не терять время в снежных заторов, просим владельцев фур не перегружать свои автомобили", – добавили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки дорожный патруль Центра организации дорожного движения вытащил из снега 387 грузовиков и около 100 легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Москве был установлен рекорд по суточному количеству осадков. Синоптики подчеркнули, что высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров, что стало абсолютным максимумом с начала зимы текущего года.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

