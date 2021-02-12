Количество осадков в Москве побило рекорд 1973 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Количество выпавших осадков в Москве 12 февраля 2021 года, побило рекорд 1973 года.

По данным Гидрометцентра, за 12 часов в пятницу выпало восемь миллиметров осадков. До этого максимальное количество на эту дату фиксировали в 1973 году – семь миллиметров.

При этом, как отмечает портал "Метеоновости", суточная сумма осадков 12 февраля составила 13 миллиметров. Прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве достиг семи сантиметров.

Больше всего – в Восточном административном округе (ВАО) – 10 сантиметров, а в центре города – семь сантиметров. В Подмосковье самые обильные осадки выпали в Домодедово и Кашире.

Из-за метели, которая обрушилась на столицу, и снежных заносов в регионе до 13:00 воскресенья, 14 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду.

В центре погоды "Фобос" ранее сообщили, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80 процентов месячного объема осадков, а высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.

Для уборки снега в городе задействованы все коммунальные расчеты. Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.