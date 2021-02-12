В ЦОДД призвали столичных водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На московских дорогах из-за сильного снегопада затруднено движение транспорта, что влияет на трафик. Об этом сообщили в ЦОДД.

Специалисты уже сейчас оценивают загруженность дорог в 8 баллов.

"Настоятельно призываем водителей отказаться сегодня от личного транспорта и пересесть на общественный. Тем, кто сегодня утром уже выехал на собственной машине, рекомендуется отложить поездки на более позднее время – после 21:00", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице сейчас работают 20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов АМПП, которые помогают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили.

Во время непогоды аварии происходят чаще обычного, поэтому водителей призывают быть более внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.

Для уборки снега в городе задействованы все коммунальные силы города. Снег в столице убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.