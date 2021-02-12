В ЦОДД призвали столичных водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На московских дорогах из-за сильного снегопада затруднено движение транспорта, что влияет на трафик. Об этом сообщили в ЦОДД.
Специалисты уже сейчас оценивают загруженность дорог в 8 баллов.
"Настоятельно призываем водителей отказаться сегодня от личного транспорта и пересесть на общественный. Тем, кто сегодня утром уже выехал на собственной машине, рекомендуется отложить поездки на более позднее время – после 21:00", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в столице сейчас работают 20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов АМПП, которые помогают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили.
Во время непогоды аварии происходят чаще обычного, поэтому водителей призывают быть более внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.
Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.
Для уборки снега в городе задействованы все коммунальные силы города. Снег в столице убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.
Из-за снегопада осложнилась ситуация на дорогах столицы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: