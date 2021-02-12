Последствия мощного снегопада в Москве будут устранять неделю – Вильфанд

Москву накрыл снежный шторм

Пришедший в столичный регион снегопад будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Будут все условия для порывистого ветра до 15–18 метров в секунду. Значит, будет метель, заносы на дорогах, накаты снежные. Перемещаться на автомобилях будет очень затруднительно", – сообщил синоптик, добавив, что на устранение последствий снегопада потребуется не менее недели.

Согласно данным портала "Метеоновости", за ночь в столице выпало 3 миллиметра осадков. По данным синоптиков, больше всего замело юг столицы. В Юго-Западном административном округе прирост снега составил почти 5 сантиметров.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.

Для уборки снега в городе задействована роторная и другая техника, средства малой механизации, дворники, а также бригады ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

На круглосуточном дежурстве в столице также находятся 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

В связи со снегопадом автомобилистов призвали быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта. Пешеходов попросили быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.