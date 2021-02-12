Свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих убирают снег в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для уборки снега в Москве задействованы 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Городские службы из-за сильного снегопада, который может принести до 35 сантиметров снега, работают круглосуточно и в усиленном режиме. Мы еще ночью приступили к уборке города", – заявил Бирюков.

Для оперативного устранения последствий снегопада в городе работают роторная и другая техника, средства малой механизации, дворники, а также бригады ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

Бирюков попросил водителей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн. Он также призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт, если же нет такой возможности, то неукоснительно соблюдать скоростной режим на дороге, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

