Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Рекорд по суточному количеству осадков установлен в Москве в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Рекорд по суточному количеству осадков для наступившей субботы природа уже обновила. К 6:00 в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра", – сообщил Леус.

Синоптик подчеркнул, что высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров, что стало абсолютным максимумом с начала зимы текущего года. По его словам, рекорд для 13 февраля составляет 60 сантиметров, он принадлежит 1956 году.

Ранее стало известно, что за ночь прирост осадков в Москве составил 40% от месячной нормы, за весь период снегопада – 65%. В субботу столичный регион продолжит находиться в зоне влияния атмосферных фронтов. Однако, по прогнозам синоптиков, количество прогнозируемого снега уменьшится.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

В Москве из-за непогоды был создан Оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов. Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

