Фото: Москва 24/Никита Симонов
Снегопад принес в Москву 65% месячной нормы осадков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
"Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада – 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы", – рассказал представитель метеобюро.
В субботу столичный регион продолжит находиться в зоне влияния атмосферных фронтов. Однако, по прогнозам синоптиков, количество прогнозируемого снега уменьшится. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.
В Москве из-за непогоды был создан Оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов. Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.
В столице коммунальщики приступили к расчистке пешеходных дорожек
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